Alex Rodriguez ne croit pas que c'est réellement terminé entre lui et JLo

Hier soir, Jennifer Lopez, 51 ans, annonçait que ses fiançailles avec l'ancien joueur de baseball professionnel Alex Rodriguez étaient annulées et que le couple avait rompu. Cette annonce mettait un terme aux 4 années que le couple avait passées ensemble. Fiancés depuis 2 ans, ARod et JLo devaient se marier l'été dernier lors d'une cérémonie organisée dans les Hamptons et lors d'une cérémonie en Italie. Mais tout a été annulé à cause des restrictions liées à la pandémie du coronavirus.

Après des mois de rumeurs faisant état que le couple s'était séparé, un communiqué publié hier par les agents des stars a confirmé cette information.

"Se considérant mieux en étant amis", le couple mettait fin à son histoire.

Jennifer Lopez en aurait eu marre des rumeurs d'infidelité qui entouraient son fiancé à qui on prêtait de nombreuses aventures.

Mais une publication étrange sur le compte Instagram de l'ancien joueur de baseball a suscité la surprise. Alex Rodriguez a en effet posté une vidéo de lui filmant une série de cadres de photos dans lesquels la star apparait.

Selon une source au Daily Mail, "il respecte ses souhaits en ce moment, mais a de grands espoirs qu'ils se remettent ensemble. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour rendre JLo heureuse".

Des sources ont déclaré à TMZ que Lopez avait toujours la bague de fiançailles en diamant de 1,8 million de dollars "en sa possession" malgré la séparation.