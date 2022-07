Alexandra Lamy a retrouvé l'amour: qui est l'heureux élu? (photo)

À 50 ans, Alexandra Lamy n'est plus célibataire. Selon Voici, elle est en couple avec Pierre Garonnaire, un homme d'affaire de 37 ans à la tête d'un réseau social : MYM (Me You More), anciennement Meet Your Model. Il s'agit d'un réseau payant réservé aux influenceurs, artistes, cuisiniers, sportifs et leur réseau.

L'homme, originaire de la Loire, a créé ce réseau avec son meilleur ami et peut compter parmi ses membres des célébrités comme Djibril Cissé ou encore Jean-Claude Van Damme.

Après une histoire d'amour avec Thomas Jouannet, qui a donné naissance à leur fille, Chloé Jouannet, Alexandra Lamy a été en couple avec Jean Dujardin pendant plus de 10 ans. Depuis leur rupture en 2013, on n'avait pas eu connaissance de nouvelle idylle pour Alexandra Lamy, jusqu'aux révélations de Voici, photos à la clé, de cette nouvelle histoire d'amour.

Les principaux intéressés n'ont encore rien officialisé.



Pierre Garonnaire (MYM) invité de BFM TV le 07/02/2022 - Capture d'écran