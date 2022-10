Amanda Lear prend la pose avec son charmant coach de tennis et fait quelques envieuses…

Sulfureuse, glamour, charismatique mystérieuse, voilà quelques adjectifs qui pourraient bien qualifier la pourtant inclassable Amanda Lear. À 80 ans passés (elle reste toujours secrète sur son véritable âge), cette icône médiatique continue de cultiver sa réputation de croqueuse d’hommes… Et elle en joue!

Ce lundi 10 octobre, Amanda Lear a encore une fois titillé le public en postant une adorable photo d’elle, un sourire malicieux affiché sur les lèvres, et de son charmant coach de tennis, le tout devant l’hôtel de luxe parisien Le Meurice. Petit coup de provoc'? En tout cas, de quoi éveiller la curiosité de certains et l’envie des autres: "On doit très vite faire des progrès avec lui", "Enjoy!", "La vie est belle, Amanda!", "Moi aussi j’aime bien le tennis!", peut-on notamment lire en commentaires. C’est bien une Amanda Lear radieuse que l’on aperçoit sur ce cliché… Le charme n’a pas d’âge!