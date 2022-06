Amber Heard a l'un des plus beaux visages du monde, selon la science

Le visage d'Amber Heard est presque parfait, selon le fameux ratio d'or. Décrit pour la première fois par les Grecs de l'Antiquité, le nombre d'or (1,618) fait référence à une formule de proportions censée identifier le visage le plus parfait mathématiquement. "Les Grecs ont découvert que ce rapport se retrouve partout dans la nature, et depuis des milliers d'années, on pense qu'il détient la formule secrète des plus beaux visages du monde", a déclaré le docteur Julian De Silva à US Weekly en 2016.



Le chirurgien esthétique britannique a expliqué pourquoi il avait déclaré que le visage de l'actrice était proche de la perfection à 91,85 %, soit le meilleur résultat possible, en utilisant la technologie numérique de cartographie faciale.



Le nombre d'or, également désigné par la lettre grecque phi (F), peut être observé dans toutes les formes de vie et de design. Plus les proportions d'un objet donné sont proches de phi, plus l'objet semble parfaitement équilibré.



Le docteur Julian De Silva a analysé 12 points sur le visage d'Amber Heard - en utilisant une image de tapis rouge de 2016 - pour mesurer entre ses yeux, son nez, ses lèvres, son menton et sa tête globale pour obtenir le score de près de 92 %.



"Le rapport phi de 1,618 a longtemps été considéré comme détenant le secret de la beauté, mais maintenant, avec la cartographie informatique, nous pouvons calculer comment il s'applique à de vraies femmes", a-t-il ajouté.



De Silva, qui dirige le Centre for Advanced Facial Cosmetic & Plastic Surgery à Londres, a appliqué la même formule à d'innombrables beautés connues. D'après ses recherches, Kim Kardashian a les sourcils les plus parfaits du secteur, Emily Ratajkowski a les lèvres les plus belles, Kate Moss a le bon front et Scarlett Johansson a les yeux les plus ravissants.



Mais c'est Bella Hadid qui obtient la meilleure note de toutes, avec 94,35 %, suivie de Beyoncé (92,44 %), Heard et, en quatrième position, Ariana Grande (91,81 %).



Quant aux hommes, Robert Pattinson est le plus "phi" de tous, dépassant de peu le score de Heard avec 92,15 %.