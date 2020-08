Amel Bent en vacances avec ses deux filles: elle partage d'adorables photos

Amel Bent est ce moment en vacances en famille. La chanteuse a partagé de magnifiques photos sur son compte Instagram.

La chanteuse Amel Bent a décidé de prendre quelques jours de repos auprès des siens et de quitter Paris. Selon Closer, c'est sur la Côte d'Azur que la jeune femme passe ses vacances en famille. Sur les clichés qu'elle vient de publier sur son compte Instagram, on peut en effet apercevoir des plages de sable fin et une belle mer en décor.



Dans la soirée du 3 août, la chanteuse a partagé une série de photos sur son compte, avec pour seul commentaire "Full moon", ce qui signifie "pleine lune". On voit Amel Bent, les genoux dans le sable, enlacer tendrement ses deux filles, Sofia, 4 ans, et Hana, 2 ans et demi. Comme d'habitude, la maman a pris soin de cacher le visage de ses enfants.