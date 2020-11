La soeur d'Amel Bent se lance dans la chanson: MAY dévoile son premier titre

Mélissa, la petite sœur d’Amel Bent, débute une carrière dans la chanson. L’interprète de Ma Philosophie a partagé la nouvelle sur son compte Instagram ce mardi 3 novembre en dévoilant la cover de l’album.



"Quelle immense fierté et quelle émotion de pouvoir enfin partager ton travail, ton talent, ta sensibilité, ta voix et ta plume avec le monde... J’espère que tu récolteras ma sœur, les fruits de l’amour et la joie que tu sèmes a` travers ta musique ! Incha Allah ce n'est que le début", a écrit la star .



"Merci ma sœur. J’arrive même pas à écrire, si tu es fière de moi ça me suffit", a répondu Mélissa. Cette dernière, dont le nom d'artiste est May, sort son premier album intitulé Eté 18.

"Je le suis depuis toujours et pas que pour la musique", a ajouté Amel Bent.



