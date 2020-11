Amel Bent, une "maman complètement à l’ouest": elle explique son erreur

Parfois les jours se suivent et se ressemblent. Pour Amel Bent, ses filles de 3 et 4 ans vont à l’école du lundi au vendredi. Alors, quand il y a un jour férié au milieu de la semaine, ça s’oublie facilement.

Mercredi 11 novembre, le réveil sonne, on habille les enfants, on met les chaussures et en route pour l’école. Sauf que c’est férié et l’école est fermée. Voilà ce qui est arrivée à la chanteuse Amel Bent. Elle a raconté sa petite erreur dans sa story Instagram.

Elle avait effectivement oublié que le 11 novembre était un jour férié. "J’ai honte, j’ai honte… J’ai oublié que c’était férié, j’ai préparé mes filles, on a été jusque devant l’école… Je ne comprenais pas pourquoi la gardienne ne m’ouvrait pas la grille, personne ne me répondait."

Elle a ajouté un petit tag: "Maman complètement à l’ouest".