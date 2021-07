Amelia Windsor, la cousine de Harry et William, s’est inscrite sur l’appli de rencontre des stars

Si certaines stars rencontrent leurs conjoints par le biais de leurs relations, pour d'autres, les applications de rencontre restent plus fiables. Et selon les dernières informations du Daily Mail, dimanche 4 juillet 2021, Amelia Windsor, la cousine éloignée du prince Harry et du prince William, ferait partie de ces personnalités, relate le Mail Online.

En effet, le média rapporte que la jeune femme de 25 ans s'est récemment inscrite sur une application de rencontre.

Amelia Windsor, élue "la plus belle femme de la famille royale" par le magazine Tatler, serait actuellement à la recherche d’un compagnon.

Discrète sur sa vie privée, la fille de George et Sylvana Windsor, comte et comtesse de St Andrews, garde ses amours pour son cercle intime. En 2019, Amelia a été aperçue aux côtés d'Otis Ferry, le fils du chanteur Bryan Ferry. Celle qui est actuellement 41e dans l'ordre de succession au trône royal est sur une application mais ce n'est pas n'importe laquelle.

Vous ne risquez donc pas de tomber sur son profil sur des applis comme Tinder, AdopteUnMec ou Happn. Pour tenter de charmer le mannequin, il faudra s'inscrire sur Raya, l'appli de rencontre pour stars.

Cette application payante (qui coûte 9 euros par mois) est très populaire auprès des célébrités. Matthew Perry, qui incarne Chandler dans Friends, en est aussi un fervent utilisateur. Tout comme le chanteur Harry Styles avant sa rencontre avec Olivia Wilde ou le juré de Britain's Got Talent, David Walliams qui y a même trouvé l'amour.

Selon les informations du Daily Mail, celle qui a défilé pour Dolce & Gabbana s'est tournée vers cette application de rencontre après avoir, semble-t-il, vécu une romance avec "un joli jeune homme italien".