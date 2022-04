Ami de Lady Di, photographe de stars et pointure de la mode: Patrick Demarchelier est décédé ce samedi

Son nom ne vous dit rien? Pourtant, il a souvent été crédité sur les photos des plus grands magazines de mode (Vogue, ELLE, Marie-Claire...), on a parfois entendu son nom dans des films - comme Le Diable s'habille en Prada - et il a immortalisé à travers son objectif les beautés du monde: Naomi Campbell, Kate Moss, Nicole Kidman, Yasmeen Ghauri et même Lady Diana dont il était le photographe personnel... Le photographe français Patrick Demarchelier est décédé ce jeudi 31 mars à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer, dans les Antilles.

Dénoncé pour harcèlement sexuel par plusieurs de ses assistantes, en plein mouvement #Metoo en 2018, Patrick Demarchelier n'a jamais été condamné ni poursuivi officiellement pour ces accusations.

Il restera un grand nom de l'image et de la mode.