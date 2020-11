Amir: "Je ne savais pas que j’allais me foutre une honte nationale monumentale" (vidéo)

Le chanteur Amir était invité dans l'émission La boîte à secrets sur France 3 vendredi 13 novembre. Durant cet échange avec Faustine Bollaert, l'artiste franco-israélien a parlé de sa participation à la version israélienne de la Nouvelle Star il y a plusieurs années.



"Pendant l’émission, on était 15 candidats, chacun avait 3, 4 personnes dans le public. Et à un moment, il y a tout un bataillon d’oncles et de tantes à moi qui débarque", a raconté Amir avant de poursuivre avec un moment plus embarrassant... "Je ne savais pas que j’allais me foutre une honte nationale monumentale, en m’asseyant sur le sol au milieu de la chanson. Parce que je n’avais pas trop d’expérience. Je me suis trompé dans les paroles, je ne savais pas trop comment gérer le stress du moment (...) je me suis fait dégager de l’émission", a précisé l'auteur-compositeur-interprète qui a participé à The Voice en France des années plus tard.

