Angela Lansbury a fui Hollywood en 1970 pour éloigner sa fille de Charles Manson

L'actrice Angela Lansbury est décédée à l'âge de 96 ans. L'actrice qui est devenue mondialement célèbre avec la série Arabesque a connu de nombreux hauts et bas avant de rencontrer le succès dans les années 80.

Née le 16 octobre 1925 à Londres, dans une famille de politiciens (son grand-père George Lansbury dirigea le Parti travailliste dans les années 30) et de comédiens, elle fuit la guerre pour les Etats-Unis, après la mort de son père.

C'est sa mère, actrice irlandaise, qui lui permet par des connaissances de décrocher son premier rôle dans "Hantise" (1944), un thriller psychologique de George Cukor avec Ingrid Bergman. Ce rôle de servante séductrice et inquiétante lui vaut une nomination aux Oscars dans un second rôle et un contrat de sept ans aux studios de la MGM. Elle a alors 19 ans.

En 1948, après un premier mariage avec l'acteur Richard Cromwell, la jeune femme rencontre Peter Shaw qui devient son impresario et son mari jusqu'à son décès en 2003. Elle ralentit momentanément sa carrière après la naissance de leurs deux enfants en 1952 et 1953.

C'est ensuite à Broadway qu'elle connaît un important succès. Avec "Mame" (1966), comédie musicale sur de riches New-Yorkais pendant la Dépression jouée plus de 1.500 fois, elle remporte son premier Tony Award.

En 1970, elle fuit Hollywood pour le bien de ses enfants

En 1970, elle s'installe avec sa famille dans la campagne irlandaise pour soustraire sa fille et son fils à l'emprise de la drogue, et pour sa fille à celle du gourou Charles Manson également.

Dans une interview accordée au Daily Mail en 2014, Angela Lansbury avait révélé que sa fille Diedre, maintenant âgée de 69 ans, était tombée sous l'emprise de Charles Manson, musicien devenu meurtrier de masse dans les années 1960.

Afin de protéger sa fille et le reste de sa famille, l'actrice déménage toute sa famille de leur maison à Los Angeles en Irlande, d'où la famille de sa mère était originaire.

Angela Lansbury a déclaré que les problèmes de Diedre et de son fils aîné Anthony, aujourd'hui âgé de 70 ans, ont commencé dans les années 1960 lorsqu'ils sont tombés sous l'emprise de la drogue.

"Cela a commencé avec le cannabis, puis l'héroïne", avait expliqué la star.

Leur consommation de drogue a amené ses enfants, qui n'étaient alors que des adolescents, dans des cercles peu recommandables.

"Cela me fait mal de le dire mais, à un moment donné, Deidre était dans un groupe dirigé par Charles Manson." Comme certains des partisans de Manson, qui commettront plus tard les horribles meurtres de Tate-LaBianca, Diedre était sous l'emprise du gourou.

"Elle était l'un des nombreux jeunes qui le connaissaient et ils étaient tous fascinés", s'est souvenue Angela Lansbury. "C'était un personnage extraordinaire, charismatique à bien des égards, cela ne fait aucun doute."

Après avoir sauvé ses enfants de la drogue, la série "Arabesque" est arrivée à point nommé. Et Angela a connu un succès planétaire.

Angela Lansbury laisse derrière elle trois enfants, trois petits-enfants, cinq arrières-petits-enfants, ainsi que son frère selon le communiqué. "Une cérémonie privée pour la famille se tiendra à une date qui reste à déterminer", ont ajouté ses proches.