Angela Lansbury alias Jessica Fletcher: voici tout ce que vous ignorez sur cette actrice qui paraissait plus vieille que son âge

L'actrice Angela Lansbury est décédée hier à l'âge de 96 ans dans son sommeil dans sa maison de Los Angeles. Si un visage a bien marqué plusieurs générations, c'est celui de cette actrice anglo-américaine, qui a été, à un moment donné, la femme la plus riche de l'histoire de la télévision grâce à son rôle de détective amateur Jessica Fletcher incarné dans 264 épisodes de la série "Arabesque" (soit en version originale "Murder, She Wrote").

Des journées dépassant les 14 heures de travail

Jessica Fletcher était l'incarnation d'une Miss Marple de l'Amérique, une dame aux yeux pétillants d'un certain âge vivant seule à Cabot Cove. Comme le disait Angela, la série "Murder, She Wrote", véhiculait "les valeurs américaines du cœur", et le public l'adorait. De 1984 à 1996, 28 millions de spectateurs la regardaient chaque semaine aux Etats-Unis.

Mais le succès ne lui est pas tombé du ciel. Ce fut dur pour la courageuse actrice qui accumulait parfois les longues journées dépassant les 14 heures de tournage pendant 12 années complètes. Mais tout effort a un prix... La rémunération d'Angela est passée de 40.000 dollars par épisode à 200.000 dollars, date à laquelle elle est devenue la productrice exécutive et a négocié toutes sortes de concessions lucratives avec ses employeurs qui étaient Universal et CBS.

"Murder, She Wrote" était très populaire auprès des annonceurs publicitaires ce qui faisait d'elle quelqu'un de très convoité auprès des chaînes de télévision. Pourtant malgré son succès, Angela qui a été nominée 18 fois aux Emmys n'en a jamais ramené un seul à la maison, nous rappelle le Daily Mail.



(c)Isopix

Elle refuse un rôle mythique pour rester "sympathique" aux yeux des Américains

Un jour, lors d'une interview, un journaliste lui a demandé pourquoi elle continuait à travailler longtemps après que d'autres acteurs auraient pu prendre leur retraite. "Je n'ai jamais été particulièrement consciente de mon âge", a-t-elle déclaré. "C'est comme être sur un vélo: je pose simplement mon pied et je continue."

Jessica Fletcher a été le premier rôle joué par Angela qui a fait d'elle une personnalité publique, reconnue dans la rue. Née en Grande-Bretagne, elle a d'ailleurs été distinguée par la Reine d'Angleterre il y a quelques années. Elle est devenue officiellement Dame Angela en 2014.

Angela n'a pas toujours été considérée comme une dame âgée sympathique. Milos Forman voulait absolument qu'elle interprète le rôle de l'infirmière dans son film "Vol au-dessus d'un nid de coucou". Alors que son mari, Peter Shaw, était fortement en faveur, Angela est revenue sur sa décision après avoir étudié le scénario: "C'est un rôle merveilleux, mais je ne peux tout simplement pas le jouer. Elle est si horrible, si diabolique".

Elle ne voulait pas nuire à son attrait chaleureux: elle voulait seulement que le public l'aime. Ainsi elle a incarné Madame Arcati dans Blithe Spirit in the West End avec Rupert Everett, en 2014, ou Driving Miss Daisy avec James Earl Jones. Angela était aussi Mme Santa Claus, tante March dans le film Little Women et tante Adelaide dans Nanny McPhee.



(c)Isopix

Angela a souvent incarné des personnages beaucoup plus âgés qu'elle ne l'était vraiment. Dans Blue Hawaii, elle était la mère d'Elvis. Elvis avait 29 ans et elle en avait 36 (!). Dans The Manchurian Candidate – qui lui a valu une nomination aux Oscars – Laurence Harvey, qui jouait son fils, n'avait en réalité que trois ans de moins qu'elle...