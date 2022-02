Angèle avoue avoir été obsédée par son image

Samedi soir, la chanteuse belge Angèle était l'invitée de l’émission “On est en direct” sur France 2 pour assurer la promotion de son nouvel album “Nonante-cinq”. L'égérie de la marque de Haute couture Chanel a évoqué son physique auquel elle attache une grande importance, comme elle l'a détaillé.

Et Léa Salamé, la présentatrice de l'émission d'évoquer un passage bien précis du documentaire sur Angèle diffusé actuellement sur la plateforme "Netflix". "Il y a un moment, votre mère dit: "Quand Angèle avait 4 ou 5 ans, je lui ai dit "Ma fille, tu es très belle mais ça ne va pas suffire!", faisant référence à un commentaire de Laurence Bibot, la célèbre mère de la chanteuse. "Ouais, elle s’en est voulu après", répond alors Angèle. Et de détailler: "Parce qu’elle s’est dit "Mais pourquoi j’ai dit ça à une fille de 5 ans?" Et en fait, moi, je trouve que c’est important qu’elle me l’a dit."

Et Angèle d'avouer que son image est très importante pour elle: "Justement, cet aspect physique, c’est quelque chose auquel je me suis vachement attachée. C’est vrai que quand j’ai commencé je m’en foutais un peu […] parce que je voulais qu’on m’écoute et qu’on écoute ma musique. Et puis une fois qu’on m’a écoutée, je me suis vue partout, dans toutes les télés, dans tous les festivals, dans tous les écrans géants et tu te dis: "Ah, c’est à ça que je ressemble? Ah j’ai un bon profil"."

Angèle reconnait être devenue obsédée par son image: "Oui, et c’est quelque chose dont j’essaye aujourd’hui de me détacher. C’est dur de faire marche arrière mais c’est possible et je crois que c’est important parce que sinon après bah je m’éloigne de pourquoi je voulais faire de la musique."