Angèle dévoile son nouveau single: "Amour, Haine et Danger"

La chanteuse belge Angèle a dévoilé son nouveau single "Amour, Haine et Danger", la nuit de jeudi à vendredi sur les plateformes de Streaming. L'auteure à succès y évoque son addiction au smartphone et aux réseaux sociaux. Elle a posté d'ailleurs sur Instagram des stories la montrant sur son téléphone en train d'attendant les réactions de ses fans.



Les paroles reprises par la soeur de Romeo Elvis, évoque le temps qu'elle passe sur les réseaux sociaux, dont voici un extrait...

"Tous les soirs, j’évite le vide, je regarde cinq minutes

Deux heures plus tard, mes mains transpirent et j’ai les yeux qui brûlent

J’ai rencontré un tas d’amis que j’ai jamais, jamais vu pour de vrai

Mais à l’heure où on donne tous notre avis sur tout, aujourd’hui qu’est-ce qui est vrai ?..."

Le clip, lui, est dévoilé sur Youtube ce vendredi à 17h.