Angèle "hyper soulagée" par la sortie de son nouvel album: découvrez son interview exclusive pour RTLINFO en intégralité (vidéo)

Angèle est de retour sur la scène musicale. La chanteuse désormais incontournable a surpris ses fans en sortant son deuxième album "Nonante-Cinq" le 3 décembre dernier, le jour de son anniversaire. Elle avait publié il y a quelques semaines le premier single extrait de cet album : "Bruxelles, je t’aime". Nos journalistes sont allés à sa rencontre pour le RTLINFO 19H. Tranquillement installée dans un fauteuil, c’est une Angèle décontractée qui a répondu aux questions de notre journaliste Corentin Simon.

Dix jours après la publication de son nouvel album, l’artiste nous a confié se sentir "hyper soulagée" et "super contente du résultat". Si cet album est souvent décrit comme plus intimiste que le premier, Angèle souligne qu’il aborde également des thèmes de société comme la question du consentement et des violences domestiques. C’est "un mélange de sujets très perso et d’autres moins", souligne-t-elle.



L’écriture de ce nouveau disque lui a servi d’"exutoire", confie-t-elle. Un processus créatif qui lui a permis "de se libérer de certaines blessures" et de lutter contre ses angoisses, son anxiété. Des sentiments pour lesquels Angèle pense avoir "un bon terreau biologique". "La liberté, chacun a sa façon de l’acquérir et moi je m’en rapproche avec cet album", a-t-elle expliqué.

L’artiste est également revenue sur la gestion de sa notoriété, qui "n’est pas constante", a-t-elle remarqué. Si certains la voient déjà comme une icône, Angèle se sent "trop jeune" pour apparaitre comme le symbole de quoi que ce soit. Le féminisme est "évidemment une grande cause dans (sa) vie", mais Angèle minimise l’impact de ses chansons et préfère rappeler que "plein d’autres femmes ont pris la parole". "Ce qui est symbolique c’est l’ensemble des femmes qui s’élèvent pour dire ce qu’elles ont vécu".

Concernant l’incontournable sujet du Covid, Angèle a l’impression que cette pandémie était "prévue". Mais ces temps troubles sont l’occasion pour elle de "redéfinir les priorités dans (sa) vie". "Moi ça reste la musique", tranche-t-elle. "La finalité, ça reste les concerts. Moi je croise les doigts !"