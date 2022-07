Angèle rend un bel hommage à ses fans sur Instagram: "Que du love" (vidéo)

Elle cartonne toujours autant et elle le rend bien!

Angèle fait actuellement la tournée des festivals de l’été et elle vient de publier un joli message d’amour et de reconnaissance pour ses fans sur son compte Instagram. Un relai qui leur rend un bel hommage.

La chanteuse a en effet posté un medley de vidéos prises dans la foule de ses concerts. En légende: "que du love", et sur la vidéo, une adorable annotation adressée à son public "Je vous aime tellement".

Un post apprécié et largement remercié par les commentaires qui l’ont inondé d’émojis cœur !