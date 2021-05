Angèle reprend le célèbre tube de Britney Spears "Hit me baby one more time" (vidéo)

Le défilée Chanel a pris cette année ses quartiers aux Baux-de-Provence dans le massif des Alpilles, dans le sud de la France.

Alors que les restrictions liées à la pandémie du coronavirus ne permettaient pas à un public d'être présent, les égéries de la célèbre marque française avaient toutes fait le déplacement.

Alors que Charlotte Casiraghi a poussé la chansonnette et a dévoilé ses talents insoupçonnés jusque là de chanteuse , notre compatriote, Angèle, a également participé à la performance musicale en reprenant le célèbre tube qui a propulsé la carrière de Britney Spears, "Hit me baby one more time".