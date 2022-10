Angèle reprend une tube des années 1990 et le résultat fait l’unanimité: "Rien à voir avec l’originale" (vidéo)

"Nonante-cinq" est le nom de deuxième album d’Angèle, en référence à son année de naissance dont elle n’est pas peu fière. Ce lundi, la chanteuse belge a encore une fois honoré sa décennie, les années 1990, en reprenant une chanson culte pour tous ceux qui ont connu les pogs, les baggys et autres clips vidéos sur MTV: "Don’t Speak", de No Doubt.

C’est une version toute en sensibilité d’un morceau déjà très doux qu’Angèle a offert aux internautes via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. On y voit, tout simplement, l’artiste en gros plan face à un micro d’enregistrement en train de reprendre Gwen Stefani, les paroles retranscrites pour que tout le monde puisse suivre.

En quelques heures, les commentaires sur "une de ses chansons préférées des années Nonante" se comptent déjà par centaines. Et le public est semble-t-il, ravi: "Tu m’as mis des frissons", "Incroyable", "Oufti!", peut-on lire en commentaires. Cette version du tube de No Doubt fait visiblement l’unanimité, même pour ceux qui nuancent un peu plus. "Rien à voir avec l’originale de la survoltée Gwen Stefani", écrit un internaute. "Mais bravo quand même!"