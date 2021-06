Angelina Jolie aperçue chez son ex-mari bouteille à la main

Dans la soirée du vendredi 11 juin, profitant d'un voyage à New York avec ses enfants, Angelina Jolie a rendu visite à son ex-mari Jonny Lee Miller dans son appartement de Brooklyn, selon Page Six.

La star de 46 ans a été photographiée entrant dans l'immeuble vêtue d'un long trench-coat brun et d'un masque facial et une bouteille de vin. Elle a quitté l'immeuble quelques heures plus tard dans la nuit. (PHOTOS)

Ils se sont mariés en 1996 lors d'une petite cérémonie civile à laquelle n'ont assisté que sa mère et son meilleur ami, a rapporté le New York Times, ajoutant que Miller portait du cuir noir et que la mariée avait enfilé un pantalon en noir et une chemise blanche avec le nom du marié écrit avec son sang, qu'elle s'était elle-même tatouée avec une aiguille chirurgicale propre, dans le dos.



© Isopix



En 1997, environ 18 mois après leur mariage, Jolie et Miller se sont séparés. Elle a demandé le divorce en 1999. Une fois le divorce prononcé, l'actrice a épousé Billy Bob Thornton à Las Vegas en 2000. Ces deux derniers ont également porté des pendentifs contenant des gouttes de sang de l'autre pendant leur relation, qui a également été de courte durée. En 2002, après deux ans de mariage, Angelina Jolie avait demandé le divorce, prononcé en 2003.

Mais ce rapprochement serait-il plus qu’une grande amitié ? Le dimanche 13 juin, une source proche de l'actrice a déclaré à E ! News que le fils de l'acteur britannique de 48 ans et le plus jeune garçon de Jolie, Knox, 12 ans, sont amis et qu'ils étaient également présents cette nuit-là.

La sortie d'Angelina Jolie survient quelques jours après avoir entamé un voyage à New York après son anniversaire avec ses six enfants.

La famille s'est rendue à New York plus d'une semaine après qu'un tribunal ait accordé à l'acteur la garde conjointe de cinq des enfants, qui sont mineurs. Angelina Jolie et Brad Pitt, également parents de Maddox, 19 ans, se sont séparés il y a plus de cinq ans, l'actrice ayant demandé le divorce.

L'acteur de Elementary partage la garde de son fils avec l'actrice et mannequin Michele Hicks, qu'il a épousée en 2008. Ils ont divorcé en 2018.