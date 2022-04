Angelina Jolie aurait "essayé de blesser" Brad Pitt en faisant appel... au FBI

En juillet 2021, Angelina Jolie a remporté une victoire dans sa bataille juridique contre Brad Pitt, le juge qui supervisait leur divorce et la garde de leurs enfants ayant été écarté de l'affaire.



Les deux stars, qui ont six enfants et étaient autrefois le couple le plus en vue d'Hollywood, ont demandé le divorce en 2016 et s'affrontent depuis par avocats interposés.



En mai 2021, le juge désigné pour statuer sur leur séparation - qui avait aussi célébré leur mariage en France en 2014 - avait octroyé à Brad Pitt la garde partagée de ses enfants. Ce magistrat, à la retraite, officie dans un cadre privé et non dans un tribunal.



Mais vendredi, une cour d'appel de Californie a jugé qu'il avait bénéficié financièrement d'un travail distinct avec les avocats de Brad Pitt sans en faire état, donnant raison à Angelina Jolie qui estimait qu'il devait être disqualifié.



Cette décision marque un retour à la case départ pour l'affaire, qui devra recommencer devant un nouveau juge.



Les acteurs s'étaient rencontrés en 2004 sur le plateau de "Mr. and Mrs. Smith", dans lequel ils jouaient un couple. A ce moment-là, Brad Pitt était encore marié à Jennifer Aniston.



L'acteur âgé de 57 ans avait été accusé d'avoir frappé l'un de ses enfants lors d'un vol entre la France et Los Angeles peu avant que sa compagne ne demande le divorce, mais le comédien a depuis été blanchi par le FBI et des travailleurs sociaux.



Brad Pitt et Angelina Jolie ne sont officiellement plus mariés depuis avril 2019, mais n'ont pas encore résolu la question du partage de leurs biens.



En 2018, les deux stars de Hollywood avaient trouvé un accord temporaire pour la garde partagée de leurs enfants, selon des termes demeurés confidentiels, mais n'étaient pas parvenus à s'entendre sur une formule permanente.



Une enquête avait été lancée par le FBI après un incident rapporté par TMZ et qui serait intervenu en septembre 2016. Lors d'un voyage en avion, Brad Pitt s'en serait pris verbalement et physiquement à ses enfants. Au terme de ses investigations, la police fédérale américaine avait décidé de ne pas entamer de poursuites.



Un appel anonyme a été fait aux autorités, ce qui a déclenché l'enquête du FBI, qui s'est terminée le 22 novembre 2016, sans aucune accusation d'acte répréhensible. Quelques jours plus tard, Angelina Jolie a demandé le divorce.



Maintenant, une femme identifiée comme Jane Doe - fortement soupçonnée d'être Angelina Jolie - poursuit le FBI pour obtenir des informations concernant leur enquête sur un incident de violence domestique présumée dans un jet privé il y a des années, qui correspond à la description de l'incident qui a conduit à la séparation de Jolie avec Pitt.



La plainte, déposée en vertu de la loi sur la liberté d'information, vise à obtenir des informations "sur l'enquête de l'agence concernant un incident de violence domestique survenu il y a plusieurs années et impliquant la plaignante et ses enfants mineurs en tant que victimes et témoins".



"Il y a plusieurs années, alors que la plaignante, son mari de l'époque et leurs enfants, qui étaient tous mineurs à l'époque, voyageaient en avion privé, le mari aurait agressé physiquement et verbalement la plaignante et les enfants", affirme la personne dans la plainte.



L'inconnue explique que le FBI a enquêté mais "a annoncé publiquement qu'il mettait fin à son enquête sur l'incident sans autre forme de procès".



Son action en justice indique que la demande vise à "mieux comprendre l'enquête du FBI et à obtenir les informations nécessaires pour que ses enfants reçoivent des soins médicaux et une aide psychologique" à la suite de l'incident.



L'inconnue ajoute dans sa plainte qu'elle a un "statut public" et souhaite rester anonyme, ajoutant que l'autre partie, le mari, a également un statut public.



Les juristes disent qu'il y a "une très forte possibilité" que la plainte ait été déposée par Angelina Jolie, car tous les faits concordent.



Une source affirme que l'actrice essaierait de trouver des informations préjudiciables contre Brad Pitt, alors que la bataille pour la garde de leurs six enfants se poursuit.



"Il y a peu de précédents pour que le FBI partage des informations sur une enquête qui a été clôturée sans charges. Angelina est probablement à la recherche d'une information, quelque chose d'autre à utiliser contre Brad, pour le blesser."



"Il s'agit d'une expédition désespérée visant à trouver quelque chose qui n'existe probablement pas dans les notes du FBI et à le rendre public."



La source a ajouté que Jolie et Pitt ont tous deux reçu des informations sur l'enquête lorsque le FBI a clos le dossier il y a cinq ans et demi.



Considéré durant une décennie comme le couple le plus glamour de Hollywood, Angelina Jolie et Brad Pitt ont été officiellement ensemble de 2005 à 2016. Ils ont eu trois enfants biologiques ensemble et Brad Pitt a officiellement adopté Maddox, Pax et Zahara.