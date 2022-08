Angelina Jolie dépose sa fille Zahara à l'université: "Je vais commencer à pleurer" (photos)

Angelina Jolie est très fière. Sa fille Zahara Jolie-Pitt commence des études universitaires. La star d'Hollywood a récemment déposé sa fille de 17 ans au Spelman College, situé à Atlanta dans l'état de la Georgie aux Etats-Unis. Le Spelman College est une université privée d'arts libéraux pour femmes, historiquement noires, située à Atlanta, en Georgie. Elle fait partie du consortium académique du centre des universités d'Atlanta.

La mère et la fille ont rencontré lors de cette rentrée universitaire le vice-président aux affaires étudiantes Darryl Holloman et la présidente de l'école, le Dr Helene Gayle. Celui-ci a partagé des photos et une vidéo sur son compte Instagram.

Sur la première photo, Jolie pose avec le Dr Gayle sur le campus de l'école. Dans une courte vidéo, les deux femmes discutent pendant que Holloman filme. Quand il demande à la star ce qu'elle en pense de devenir une mère d'une étudiante Spelman, l'actrice répond : "Je vais commencer à pleurer! Je n'ai pas encore commencé à pleurer."

Le Dr Gayle plaisante en disant qu'il y aura "beaucoup d'occasions pour pleurer" lors du cursus à venir, et advise la star que c'est "à dessein d'induire [des larmes] – de tout faire ressortir".

Sur un autre cliché, Angelina Jolie et Zahara posent toutes les deux avec Holloman dans ce qui ressemble à un dortoir d'étudiants.