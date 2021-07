Maddox, le fils adopté d'Angelina Jolie, est-il un "faux" orphelin? Il aurait été VOLÉ à sa mère biologique

Maddox Jolie-Pitt, adopté par Angelina Jolie alors qu'il était orphelin, est-il finalement issu d'un vaste trafic d'enfants? Explications.

Maddox, aujourd’hui âgé de 19 ans, a été adopté par Angelina Jolie en 2001 après un voyage humanitaire au Cambodge. Mais depuis plusieurs jours, les médias américains révèlent que l’ex-couple aurait acheté illégalement Maddox, alors issu d'un vaste trafic d'enfants. Ces lourdes accusations sont issues du documentaire, toujours en cours de réalisation, "The Stolen Children" (Les enfants volés), réalisé par Elizabeth Jacobs, une étudiante de l’American Film Academy. La réalisatrice enquête depuis plusieurs mois sur sa propre adoption mais aussi sur celles de nombreux enfants originaires du Cambodge, comme elle et comme Maddox.

Des enfants arrachés à leurs mères puis proposés à l'adoption et achetés pour quelques centaines d'euros

Elizabeth Jacobs s'est donc intéressée à la vie de tous ces enfants Cambodgiens qui ont été arrachés à leurs mères, pourtant encore en vie, puis proposés à l'adoption au début des années 2000. Ils étaient ensuite achetés par de riches couples américains qui pensaient que les enfants étaient orphelins. Mais il n'en était rien puisque les enfants auraient en fait été volés à leurs parents en vue d'alimenter un vaste trafic d'enfants.

Dans la majorité des cas, ces enfants étaient achetés pour une centaine de dollars seulement. Une somme qui nous semble dérisoire mais qui représente un montant énorme pour les habitants de la région. Certaines mères étaient ainsi contraintes d'accepter cet arrangement...

Le cas de Maddox Jolie-Pitt

Pour l'adoption de Maddox en 2001 au Cambodge, les deux stars sont passées par l’intermédiaire de l'agence d'adoption "Seattle International Adoptions". Mais par la suite, les deux fondatrices, Lauryn Galindo et Lynn Devin, ont été accusées de diriger un vaste trafic d’enfants... Seulement un an après l’adoption de Maddox, elles ont même été condamnées pour blanchiment d’argent et falsification de documents pour l’obtention de visas américains de faux orphelins. Maddox ne serait peut être donc pas réellement orphelin, il pourrait aussi être une victime de ce trafic.

Ces documents auraient donc permis d'obtenir des visas américains pour les faux orphelins, des enfants en réalité volés à leurs parents. Selon les procureurs, Lauryn Galindo aurait reçu jusqu'à 9,2 millions de dollars de la part de parents adoptifs. Entre 1997 et 2001, l'agence aurait permis la moitié des adoptions du Cambodge aux États-Unis. Il est donc fort possible que la mère biologique de Maddox vive encore au Cambodge aujourd'hui.

La réaction d'Angelina Jolie

Si la polémique est bien arrivée jusqu'aux oreilles d'Angelina Jolie, l'actrice nie avoir volé Maddox à sa famille biologique. Pour elle, Maddox est un vrai orphelin : "Je ne volerais jamais son enfant à une mère. Je ne peux imaginer à quel point cela serait horrible", a-t-elle déclaré. "Très touchée" par ces accusations, Angelina Jolie a prévu de se rendre au Cambodge afin de découvrir la vérité sur son fils adoptif.

La réalisatrice se rendra au Cambodge en 2022