Angèle: son succès, son deuxième album, le documentaire qui lui est consacré... elle se confiera sur Bel RTL ce week-end

Angèle présentera les titres de son nouvel album "Nonante Cinq" ce vendredi et se confiera à Serge Jonckers samedi soir dès 18h30. Uniquement sur Bel RTL.

Bel RTL célèbre cette sortie avec une journée "album découverte" ce vendredi 10 décembre. Dès 5h, découvrez les titres qui composent "Nonante Cinq", expliqués et présentés par Angèle elle-même. L'occasion, pour les auditeurs, de remporter cet album, sans attendre. Et ce n'est pas tout : Angèle a choisi de se confier à Serge Jonckers. Dans l'émission "Les incontournables" de 18h30 à 20h, elle reviendra sur son incroyable succès, la genèse de ce 2e album et le documentaire qui lui est consacré par Netflix.

Pour la chanteuse belge, tout commence par des reprises dès 2015 sur les réseaux sociaux. La consécration ? C’est la sortie de l'album "Brol", trois ans plus tard : il sera couronné Album révélation de l'année lors des Victoires de la Musique en 2019. Depuis lors, on se l'arrache, y compris dans l’univers de la mode, et ses collaborations, notamment avec Dua Lipa, en font une pointure internationale. Angèle fait rayonner la belgitude partout sur la planète.

En octobre 2021, la chanteuse sort "Bruxelles je t'aime" et annonce, par surprise, la sortie de son deuxième album baptisé "Nonante Cinq", allusion à son année de naissance.

Les meilleurs moments d'Angèle, c'est tout ce week-end, uniquement sur Bel RTL.