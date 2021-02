Anne Hathaway: le rôle qu’elle a failli ne jamais obtenir

Un des films cultes d’Anne Hathaway est bien sûr "Le Diable s’habille en Prada". Mais l’actrice a bien failli ne jamais jouer dedans. Dans une interview, elle a révélé qu’elle était seulement le neuvième choix.

Anne Hathaway a une longue filmographie, certains films sont passés presque inaperçus, d’autres sont carrément cultes comme "Le Diable s’habille en Prada". Pourtant, la jeune femme n’était pas pressentie pour le rôle.

Lors de l’émission "RuPaul’s Drag Race" sur zoom, la question "De tous vos rôles au cinéma, y en a-t-il un pour lequel vous vous êtes battue bec et ongles?" lui a été posée. "Combien de temps avez-vous?" a d’abord plaisanté l’actrice avant de confier: "J'étais le neuvième choix pour ‘Le Diable s'habille en Prada’. Mais je l'ai eu, tenez bon et ne laissez jamais tomber."

Finalement, personne n’imagine ce film avec d’autres actrices qu’Anne Hathaway et Meryl Streep. A ce propos, la jeune femme racontait sa rencontre avec la légende du cinéma. "Lorsque j’ai rencontré Meryl Streep, elle m’a pris dans ses bras. Et je me suis dit: ‘Oh mon dieu, nous allons vivre les meilleurs moments sur ce film’, mais Meryl Streep a rapidement ajouté: ‘Ah chérie, c’est la dernière fois que je suis gentille avec toi.’"

