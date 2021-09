Annily Chatelain change de tête et de look: elle met TOUT en place pour ressembler encore plus à sa mère Alizée (photos)

Le 28 avril 2005, naissait Annily Chatelain, fille du chanteur Jérémy Chatelain révélé par la Star Académy et de la chanteuse Alizée. Très tôt, la ressemblance avec sa maman était flagrante. Aujourd'hui, à 16 ans, Annily partage des clichés d'elle qui ne laissent plus de doutes.

Sur son compte Instagram, où elle pose telle une influenceuse avec des habits de marque et des sacs de luxe, la jeune fille a partagé sa nouvelle coupe: Un carré court, des cheveux foncés: la même tête que sa maman à l'époque de "Moi Lolita". A cela, elle coupe une mèche bien droite, tout comme sa maman également, qui vient de réadopter la mèche frontale elle-aussi. Pour pousser encore plus loin, l'adolescente s'est habillée un haut très court et d'un pantalon pattes d'éléphant, un look très 90s.