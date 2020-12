Soirée d'anniversaire d'Aurélie Dotremont à Villers-la-Ville: les deux stars de la téléréalité s'expliquent (vidéo)

Ce dimanche, nous vous parlions de la soirée d'anniversaire d'Aurélie Dotremont qui a eu lieu samedi soir à Villers-la-Ville dans le Brabant wallon. Toto, candidat des "Anges", a fait le déplacement depuis la France pour surprendre son amie qui célébrait ses 30 ans avec plusieurs personnes.

Les images de la soirée ont fait réagir de nombreux internautes à cause du non-respect des mesures sanitaires imposées par le gouvernement.

La réaction des influenceurs

Toto et Aurélie Dotremont ont répondu dans la story de l'influenceur. "Je suis juste venu pour les 30 ans de ma soeur. Il était hors de question que je manque ses 30 ans. On s'est régalé", a débuté Toto. " Dylan, son copain, a organisé une fête. On était 6 ou 7", a poursuivi l'homme. "Ce n'est pas bien parce que c'est corona", a dit Aurélie Dotremont, consciente d'avoir enfreint les règles.

"C'est corona, mais on était 6 ou 7, on a suivi le protocole de sécurité. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, il était hors de question que je manque ses 30 ans. On n'a fait de mal à personne", a affirmé l'influenceur avant d'ajouter: "Si c'était à refaire, bien sûr que je le referais".



"Mais ce n'est pas bien", a précisé la Belge. Le boxeur marseillais a alors expliqué qu'avant de quitter la France, il a été "testé négatif au coronavirus", a dit Toto. "On n'est pas fier de ce qu'on a fait", a insisté la jeune femme.

Coronavirus: rappel des règles

Pour rappel, vous pouvez avoir des contacts rapprochés avec une seule et même personne au maximum, selon le service fédéral de lutte contre le coronavirus.

L'autre règle qui reste d'application, c'est celle des quatre contacts en extérieur. Concrètement, vous pouvez vous rassembler avec quatre autres personnes à l'extérieur, mais toujours en respectant la distanciation de 1,5 mètre.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce dimanche 13 décembre ?