Coup de théâtre: Diane Leyre, Miss France, renonce à participer à Miss Univers et Miss Monde, elle dévoile la raison

Le comité Miss France a annoncé que Diane Leyre, Miss France 2022, avait décidé de ne pas participer aux concours Miss Univers et Miss Monde. La nouvelle est tombée le 11 octobre, relate Closer.

Diane Leyre s'est exprimée sur les raisons de cette décision le lendemain de l'annonce. La Miss France est déçue de ne pas pouvoir représenter son pays.



"Je ne pourrai malheureusement pas participer au concours Miss Univers par manque de temps et de préparation à quelques semaines de ma remise de titre de Miss France, en décembre prochain. Je n'aime pas faire les choses à moitié quand il s'agit de représenter la France à l'international", a dit la jeune femme.



Pour Miss Univers, la jeune femme sera remplacée par Floriane Bascou, sa première dauphine, Miss Martinique 2021.



"Le choix de ma première dauphine, Floriane Bascou, a été une évidence pour vivre cette belle aventure. Je suis sûre qu'elle rayonnera et je vais la soutenir comme tous les Français durant son parcours", a dit Diane Leyre, qui anime une émission de radio dans Le morning sans filtre avec Guillaume Genton sur Virgin Radio.



"Alors ce n'est pas à cause de la radio, puisqu'on en avait déjà discuté et on avait prévu de faire un mois de battement pour que je puisse partir. C'est plus qu'on a su il y a peu de temps que ce serait le 14 janvier et il est vrai qu'au vu de mes activités Miss France et la radio, j'ai très peu de temps pour me préparer. Et y a aller à demi, pour moi ce n'était pas possible."



"C'est vrai qu'il y a eu une petite émotion, hier, quand le communiqué de presse est sorti. Miss Univers ça a toujours été un rêve, j'en parle depuis que je suis Miss Île-de-France. J'aurais vraiment été ravie de pouvoir y aller, représenter la France, donner mon maximum. Surtout que beaucoup de gens me soutenaient. Maintenant, malheureusement, je n'ai pas pu. Je suis vraiment déçue de ne pas y aller."



Concernant le concours Miss Monde, c'est Clémence Botino, Miss France 2020, qui représentera la France. "Alors... Surprise ! Je vais à Miss Monde. Je pense qu'un live s'impose pour vous expliquer toute cette histoire ! En tout cas sachez le, je suis très très heureuse, hyper excitée. Merci déjà pour tous vos messages", a dit celle qui est désormais candidate.