Anthony Colette pas sympa avec son ex, Iris Mittenaere: "la plus chiante"

Après leur participation à l'émission Danse avec les Stars et leur 2e place, Iris Mittenaere et Anthony Colette avaient vécu une idylle de quelques semaines.

Dans le Jarry Show !, le danseur a fait quelques confidences sur son parcours avec l'ancienne Miss France

"La plus chiante, c’était Iris", a-t-il lancé en faisant référence à ses autres partenaires précédentes dans le concours : Joy Esther en 2017 et Elsa Esnoult en 2019.

Il a donné quelques détails sur le stress de la compétition qui a parfois donné lieu à quelques moments difficiles

"Quand tu fais cette émission, c’est fun, (…) tu te dis que c’est trop bien, (…) mais quand t’es dans la compétition, t’en as marre, en terme de fatigue. Tu te lèves très tôt tout le temps, tu danses toute la journée, plus les interviews, les primes… Et parfois, ça pète", a-t-il confié.

Et avec Iris Mittenaere, le courant passait spécialement bien. Du cou, ça pouvait aussi vite devenir électrique : "Comme tous les deux, on s’entendait très bien, ça pouvait péter encore plus. Pas une grosse dispute, mais chiant."

Anthony Colette confie que la jeune femme lui a plu "dès les premiers primes". Et au-delà de leur relation, il est très fier du parcours qu'elle a eu dans le programme. "Je pense que c’était elle la plus douée", ajoute-t-il.

Aujourd'hui, le danseur de 25 ans est en couple avec une mystérieuse jeune femme tandis qu'Iris Mittenaere file le parfait amour avec l’influenceur Diego El Glaoui.

