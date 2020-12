Anthony Hopkins célèbre 45 ans sans alcool: il raconte son parcours dans une vidéo Instagram

À 83 ans, Anthony Hopkins est sobre depuis 45 ans. En 1975, il a en effet décidé de ne plus toucher à l'alcool.

"Il y a 45 ans, j'ai eu un déclic. Une petite voix dans ma tête m'a demandé: Tu veux vivre ou mourir? Et je me suis dit que je voulais vivre", explique Anthony Hopkins dans une vidéo Instagram. Ce déclic, c'était celui d'arrêter l'alcool. "Par la suite, ma vie a été formidable, même si parfois, j'ai des mauvais jours et des doutes."

"J'étais dégoûtant"

En effet, Anthony Hopkins avait alors une addiction à l'alcool. Il avait expliqué précédemment: "Cela a commencé comme une habitude normale dans le monde du cinéma: les acteurs boivent. Mais je buvais trop. Je n'étais pas un collègue sympa, car j'avais généralement la gueule de bois sur le plateau. J'étais dégoûtant, on ne pouvait pas me faire confiance. Parfois, je ne comprends pas comment j'ai pu avoir une telle carrière. Je m'attendais à mourir jeune, quelque part dans un caniveau".

Même si ce n'est toujours facile pour l'acteur de lutter contre la dépendance, il encourage les jeunes à faire pareil. "N'abandonnez jamais. Soyez courageux et vous trouverez la force nécessaire. C'est comme ça que j'ai toujours tenu bon."