Une actrice de "Plus Belle la Vie" vient d’annoncer qu’elle allait quitter la série dans laquelle elle incarne un personnage depuis 2005.

Cette annonce risque de faire un choc auprès des fans de "Plus Belle la Vie". La comédienne Fabienne Carat a décidé de quitter la série. Elle l’a annoncé dans les colonnes de TéléStar ce vendredi. "J’interprète le personnage de Samia Nassri depuis 2005. Je l’ai beaucoup aimé, on s’est beaucoup apporté, mais aujourd’hui, je ressens le besoin de grandir seule et de la quitter."

D'autres projets

Cette annonce est étonnante, d’autant plus que Fabienne Carat expliquait en mars dernier qu’elle n’avait pas l’intention de quitter la série. "Pour l’instant, c’est trop tôt", confiait-elle à l’époque.

Actrice, Fabienne Carat aspire à d’autres projets. Elle a notamment publié son premier livre en mai dernier, "Danse avec la vie". Elle travaille également sur la sortie d’un album de musique.