Après avoir été testé plus de 60 fois au Covid-19, Stéphane Plaza prend une décision difficile

Stéphane Plaza est visiblement à cran. Comme beaucoup d'autres, il a du mal à accepter que son activité ne soit pas reconnue par les autorités comme "essentielle". "Pendant le confinement, les enfants continuent de naître, les amoureux de s’unir, les plus âgés de prendre leur retraite, les jeune de s’installer, et les moins amoureux… de divorcer", a-t-il écrit sur Instagram le 31 octobre. Remonté, il ajoute : "Il faudra bien les loger non ? L’immobilier est donc essentiel ! Essentiel pour la vie, essentiel pour l’économie". L'animateur ne renonce pas tout à faire à exercer son métier, du moins en partie. "J’ai le droit d’estimer et rentrer un mandat avec un particulier pour vendre son bien mais interdit de le faire visiter avec un acheteur", explique-t-il.

Entre PCR, prises de sang et tests sérologiques, mon corps n’en peut plus.

En revanche, Stéphane Plaza a décidé d'arrêter les tournages pour le moment. Un choix difficile qu'il a fait après un des (très) nombreux tests au coronavirus qu'il a subi. "Négatif aujourd’hui !", a-t-il lancé sur Instagram, ce mardi 3 novembre. "Plus de nez, plus de bras, plus de chocolat", a-t-il plaisanté. Et l'agent immobilier d'expliquer sa décision : "Entre PCR, prises de sang et tests sérologiques, mon corps n’en peut plus. Je passe à travers les gouttes, mais toujours le même schéma : je tourne, puis cas contact, puis isolement, puis test. Je ne fais que ça et je ne vais pas tenter le diable plus longtemps. J’en suis donc à une soixantaine de tests." Pour un mettre un terme à ses tests à répétition, Stéphane Plaza a donc fait une croix sur cette partie de son activité. "À 50 ans, je décide de faire une croix sur la Rolex et sur les tournages le temps que le pic de l’épidémie passe. Je vais me concentrer sur moi, l’immobilier, et les grosses têtes."





