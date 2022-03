Après avoir twerké dans une église, l'influenceur Benjamin Ledig pousse encore plus loin la provoc' contre les religions

Les menaces et les blâmes n'ont pas réussi à décourager Benjamin Ledig, cet adolescent foudroyé par les réseaux sociaux après avoir publié une vidéo humoristique dans laquelle il twerk avec un ami dans une église.

La vidéo, devenue virale, a fait exploser le nombre de followers du jeune homme, qui est désormais 171 000 sur TikTok.

Après la vague d'indignation suscitée par sa vidéo dans l'église, ce mordu de provoc' a diffusé une publication pour s'excuser... dans laquelle il twerk encore dans une église. Puis il a décidé de s'attaquer à d'autres religions. Il y a quelques jours, il a donc publié une vidéo dans laquelle il se filme en prenant des poses lascives, les yeux maquillés de bleu et une kippa sur la tête. Cette publication est légendée: "Aujourd’hui mon accessoire de mode idéal pour ma tenue c’est cette kipa".

Puis c'est à la religion musulmane qu'il s'est attaqué dans une vidéo désormais supprimée de TikTok (mais pas d'Instagram) où on voit Benjamin Ledig avec le Coran. "Ça paraît très intéressant et pourtant ça ne m'intéresse pas, moi (...) Vous l'avez bien compris, j'en ai rien strictement à foutre de ce qu'il y a d'écrit à l'intérieur. Non je ne suis pas obligé de respecter un dieu parce que vous vous y croyez", dit-il dans cette publication. L'influenceur n'a pas donné d'explications sur la suppression de cette vidéo.