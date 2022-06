Après la gifle des Oscars, Chris Rock REFUSE d'animer les Emmys

En mars, l'humoriste américain Chris Rock avait été giflé sur scène par l'acteur Will Smith durant la cérémonie des Oscars après une plaisanterie sur les cheveux ras de l'épouse de ce dernier.

Après la cérémonie des Oscars de cette année, il n'est pas surprenant que les Emmys aient du mal à trouver un hôte. Deadline rapporte que les Primetime Emmy Awards ont contacté Chris Rock et Dwayne Johnson pour animer l'événement sur NBC en septembre, sans succès.

Chris Rock aurait refusé l'offre. D'après Deadline, il semble peu probable que Johnson accepte également ce poste très médiatisé. Les deux hommes étaient tous deux des animateurs potentiels des Emmys pour NBC, étant donné leurs liens avec la chaîne: La carrière télévisuelle de Rock a commencé sur Saturday Night Live, et il est revenu animer l'émission à sketches à quelques reprises. Johnson est le producteur exécutif d'une série comique inspirée de sa vie, Young Rock, qui vient d'être renouvelée pour une troisième saison par la chaîne.

L'année dernière, la cérémonie des Emmys a été diffusée sur CBS et animée par Cedric the Entertainer, qui joue dans la sitcom The Neighborhood sur cette chaîne. Selon Deadline, les producteurs des Emmys, Done+Dusted, en association avec Reginald Hudlin's Hudlin Entertainment, sont à la recherche de talents de haut niveau et sont prêts à regarder au-delà de la bulle NBC pour trouver ces talents.

Mais cette recherche a été plus facile à dire qu'à faire, car il a été rapporté que les animateurs de fin de soirée de NBC, comme Jimmy Fallon et Seth Meyers, qui ont tous deux présenté la cérémonie par le passé, ne sont pas intéressés par le poste.

La 74e cérémonie des Primetime Emmy Awards aura lieu le 12 septembre.