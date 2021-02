Janet Jackson revient sur le devant de la scène musicale ces derniers jours avec son album "Control" sorti il y a 35 ans. Ce regain de popularité coïncide avec les excuses publiques de Justin Timberlake envers Janet Jackson et Britney Spears.

Janet Jackson avait tout pour être une star à l’instar de son frère, Michael. Mais tout s’est arrêté après le Super Bowl 2004. A l’époque, Justin Timberlake avait arraché le bonnet du soutien-gorge de la chanteuse en pleine performance. Les téléspectateurs avaient été profondément choqués. Cet incident avait stoppé net la carrière de la chanteuse, sans aucune conséquence pour son partenaire.

Samedi dernier, Justin Timberlake s’est publiquement excusé sur son compte Instagram auprès de Janet Jackson et Britney Spears. Dans son message, il écrivait notamment: "Je comprends que j'ai échoué dans ces moments-là et dans bien d'autres et que j'ai bénéficié d'un système qui tolère la misogynie et le racisme."

Depuis, la popularité de Janet Jackson remonte en flèche. Ses fans se sont jetés sur son album "Control" sorti en 1986. L’album a d’ailleurs occupé la première place du Top 40 Apple Music dans la catégorie Pop. Il est désormais le 8ème album le plus téléchargé sur la plateforme toutes catégories confondues.

Janet Jackson s’est exprimée sur son compte Instagram en vidéo, elle remercie chaleureusement ses fans: "J'étais toute seule chez moi, et je me suis mise à pleurer. Je pleurais parce que j'étais très reconnaissante pour tout ce avec quoi dieu m'a bénie, tout ce qu'il m'a donnée, je suis reconnaissante qu'il soit dans ma vie, et je suis reconnaissante que vous soyez dans ma vie. Vous êtes spéciaux pour moi, et je veux tous vous remercier d'avoir hissé l'album Control à la première place, encore une fois, après trente-cinq ans. Je n'aurais imaginé que ça puisse arriver. Je vous suis reconnaissante et je vous aime. Merci."

