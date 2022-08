Après TikTok, l'influenceuse Lea Elui va danser à la télé: elle participera à la saison 12 de "Danse avec les stars"

La jeune femme de 21 ans sera au casting de la saison 12 de "Danse avec les stars" aux côtés du chanteur Billy Crawford ou encore de l'humoriste Florent Peyre. Avec plus de 11,5 millions d’abonnés sur Instagram et 17,5 millions sur TikTok, elle est l’une des Françaises les plus suivies sur les réseaux sociaux.

C'est grâce à son déhanché qu'elle s'est fait connaître sur TikTok, au point de connaître un succès viral. Avec plus de 11,5 millions d’abonnés sur Instagram et 17,5 millions sur TikTok, Lea Elui, 21 ans, est devenue l'une des Françaises les plus suivies sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, elle s'attaque à un autre réseau: la télévision.

Lea Elui part à la conquête des téléspectateurs, elle sera l'une des candidates de la saison 12 de "Danse avec les stars". "Je suis trop contente de vous annoncer que je participe à cette nouvelle saison. On se revoit à la rentrée", lance-t-elle face caméra dans une vidéo postée sur les comptes de l’émission.

Egérie de l'Oréal et de Givenchy, la jeune influenceuse partage son quotidien sur les réseaux, entre Paris, Los Angeles, et son village en Savoie. Sur TikTok et Instagram, on retrouve ses mini-vidéos de danse qui l'ont rendues si populaire auprès des jeunes. Un succès dans la lignée de celui des sœurs d'Amelio aux Etats-Unis, qui ont démarré par des chorégraphies en ligne avant de devenir les héroïnes de leur émission.