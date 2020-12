Ariana Grande va se marier: elle dévoile son ÉNORME bague (photos)

La chanteuse Ariana Grande vient d’annoncer ses fiançailles sur les réseaux sociaux. La star de 27 ans a publié une photo de son énorme bague sur Instagram il y a quelques heures. Elle va épouser Dalton Gomez, un agent immobilier qu’elle a rencontré en janvier 2020.



Le couple s’est confiné ensemble au début de la crise du coronavirus. L’artiste et l’agent immobilier ont appris à se connaître durant cette épreuve.

En mai, le couple discret s'était montré ensemble dans le clip de "Stuck with You", chanson d'Ariana Grande et de Justin Bieber. Un titre enregistré à distance alors que chacun était confiné et dont les recettes étaient destinées à une oeuvre de charité. La vidéo du titre montre des images tournées par Ariana Grande chez elle, notamment enlassant Dalton Gomez, celui que beaucoup de publications américaines présentaient déjà comme son nouveau compagnon.

Ce n’est pas la première fois que la chanteuse se fiance. En 2018, elle avait failli épouser l’humoriste Pete Davidson, avant de rompre plusieurs semaines après l’annonce. La fin de leur relation avait été marquée par la mort du rappeur Mac Miller, ex-compagnon d'Ariana Grande. Il est décédé des suites d'un mélange de plusieurs drogues en septembre 2018. La chanteuse avait été dévastée par la nouvelle.