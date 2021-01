Arthur répond aux accusations de plagiat sur "District Z": "Je n’ai pas souvenir d’avoir lancé une émission sans qu'on m’accuse de copier"

"District Z" copie "Fort Boyard"? Le producteur, Arthur, défend son nouveau programme malgré une mise en demeure pour violation de format.

En décembre, Arthur dévoilait son tout nouveau programme sur TF1 présenté par Denis Brogniart: "District Z". Dès le premier épisode, de nombreux téléspectateurs ont crié au scandale, affirmant que l’émission copiait "Fort Boyard" diffusée sur France 2.

Dans les deux émissions, des célébrités doivent remporter des épreuves à la fois physiques et mentales afin de remporter de l’argent pour une association. Le décor de "District Z" est cependant très différent de celui de "Fort Boyard". Les personnalités doivent y combattre des zombies dans un décor de jeu vidéo.

Rapidement, Adventure Line Productions, la société productrice de "Fort Boyard", a mis en demeure la société d’Arthur pour violation de format.

Dans une interview pour TV Mag, le producteur a continué à défendre son programme: "Le problème de District Z, c’est que c’est un énorme succès. C’est une très grosse production, une création française qui emploie plus de 350 personnes et, au lieu de se réjouir, on cherche la petite bête. Avec TF1, nous sommes contents du succès obtenu pour un format si ambitieux lancé en plein Covid à partir d’une feuille blanche. Après, il y a eu des critiques, et c’est normal. Mais ce format a un gros potentiel avec beaucoup de choses que l’on va améliorer (...) Les saisons 1 servent toujours à peaufiner les saisons 2."

"En trente ans de carrière, je n’ai pas souvenir d’avoir lancé une émission sans que l’on m’accuse de copier! Or je n’ai jamais été ni accusé ni condamné pour un quelconque plagiat de toute ma vie," conclut-il.

