Ashley Cain (ex footballeur pro et star de téléréalité) annonce le décès de sa fille de 8 mois

Nous vous le révélions il y a quelques jours. Ashley Cain, l'ex footballeur professionnel de Coventry City et star de la téléréalité "Ex on the beach", dévoilait sur les réseaux sociaux que sa fille Azaylia, âgée de 8 mois, n'avait plus que quelques jours à vivre.

Les médecins avaient découvert de nombreuses tumeurs dans son corps et n'avaient plus l'espoir de pouvoir la sauver.

L'ancien footballeur Ashley Cain a annoncé que sa fille Azaylia, âgée de huit mois, était décédée ce samedi. Elle a été diagnostiquée avec une forme agressive de leucémie à huit semaines.

Ses parents, l'ancien joueur de Coventry City devenu star de la télé-réalité et sa partenaire Safiyya Vorajee, avaient levé plus de 1,5 million de livres sterling plus tôt cette année pour financer un traitement spécialisé à Singapour.

Mais l'homme de 30 ans avait déclaré le mois dernier à ses abonnés Instagram qu'Azaylia était devenue trop malade pour le traitement et que la famille était retournée en Angleterre.

Dans des messages annonçant sa mort, Ashley et Safiyya ont partagé des photos d'eux en train de câliner leur fille.

L'ancienne star de football a écrit: "Repose-toi au paradis Princesse. Je te garderai toujours dans mon cœur jusqu'à ce que je puisse te serrer à nouveau au paradis."