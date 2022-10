Asia, artiste aérienne, participe au spectacle Alis qui réunit les meilleurs acrobates du monde: "Là-haut, je suis dans ma bulle, je me sens en sécurité"

Pour la première fois, le spectacle Alis, réalisé grâce à la collaboration des meilleurs artistes du monde du cirque contemporain, s'arrête en Belgique. Parmi ce casting issu de la crème de la crème du spectacle, de nombreux acrobates proviennent du célèbre "Cirque du Soleil". Ils se retrouvent à l'affiche d'un spectacle de plus de 2 heures donné à Bruxelles dans l'enceinte du Cirque royal, du 29 décembre 2022 au 1er janvier 2023.

Ce spectacle est inspiré du conte Alice aux Pays des merveilles. Mais ne vous attendez-pas à suivre une histoire: "C'est plutôt un personnage qui guide le public à travers la découverte des choses exceptionnelles que peut faire le corps humain et des émotions qu'on peut vivre tous les jours", nous décrit Asia Tromler, artiste aérienne spécialisée en tissu.

Cette voltigeuse dans les draps peut atteindre des hauteurs équivalentes à 8 voire 9 mètres. Elle nous a confié ne pas avoir facilement peur. "Cela arrive quand on essaie de nouvelles choses mais c'est dans chacun de nous et la peur, c'est finalement ce qui nous tient en vie, mais on a jamais vraiment peur de tomber. Je me sens là en sécurité et je ne fais que confiance à moi-même. Là-haut, je suis dans ma bulle, je me sens en sécurité et j'ai confiance.