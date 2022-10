Atteint d'une grave infection, le chanteur de Coldplay Chris Martin ne peut plus assurer la tournée

Coup dur pour les fans du groupe Coldplay ! La tournée mondiale du groupe Music of The Spheres World Tour célébrant leur dernier album doit momentanément s’interrompre au Brésil, où huit dates viennent d’être reportées. Le groupe a publié sur les réseaux sociaux un communiqué, dans lequel il explique que Chris Martin, le chanteur, souffre d’une "sévère infection pulmonaire". Le leader de la formation britannique doit se reposer trois semaines sur ordre strict des médecins.

"En raison d’une grave infection pulmonaire, Chris a reçu l’ordre strict du médecin de se reposer pendant les trois prochaines semaines. Nous travaillons aussi vite que possible pour fixer les nouvelles dates et nous vous donnerons plus d’informations dans les prochains jours", est-il possible de lire.

Attention toutefois, le communiqué se veut "rassurant" sur la santé de Chris Martin, qui est "impatient de reprendre la tournée dès que possible".

Le groupe a exprimé, en anglais et en portugais, "ses profonds regrets", et a demandé au public de Rio de Janeiro et de Sao Paulo de conserver les tickets de concert, puisqu’une reprogrammation est prévue pour début 2023. Pour ceux qui le souhaitent, il sera néanmoins possible de se faire rembourser.

Pour les dates de la tournée en Argentine prévue à partir du 25 octobre, rien n'indique à l’heure actuelle qu'elles seront reportées. Cela donne donc de l’espoir aux fans que ces trois semaines de repos seront suffisantes pour que Chris Martin revienne sur scène en pleine forme.