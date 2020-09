Attendu sur le plateau de TPMP, Doc Gyneco a planté Cyril Hanouna : il explique pourquoi

Doc Gyneco devait faire son grand retour dans Touche pas à mon poste ! le 14 septembre. Cyril Hanouna avait annoncé la nouvelle sur Twitter mais également durant l’émission A prendre ou à laisser qu’il anime. "Doc Gynéco fait son retour ce soir dans Touche pas à mon poste, on l'attend. Il sera de retour à 19h20 avec nous. Sachez qu'à 18h50 la production le cherche (...) Il était avec moi au bureau ce matin (...) et puis, plus de nouvelles", a lancé Baba.



Mais au moment de débuter TPMP, pas de Doc Gyneco à l’horizon… Cyril Hanouna a faire mine de s’amuser de la situation, se moquant du rappeur au passage. "Je m'adresse à vous, si vous voyez un garçon pas très réveillé, en train de se promener dans les rues de Boulogne-Billancourt où se trouve le studio, veuillez lui indiquer son chemin. Cette personne s'appelle Bruno, plus connu sous le nom de Doc Gynéco". Mais cet appel n’a servi à rien. L’artiste n’est jamais arrivé sur le plateau.



Ce mardi, il a enfin expliqué les raisons de son absence dans un message publié sur Facebook qu'il a supprimé depuis.

"Bonjour à toutes et à tous, mes amis, vous n'aimez pas TPMP, vous m'avez dit de ne pas y aller, vous préféreriez que je n'y aille pas. À vous toutes et tous, je peux le dire : Je préfère suivre le conseil du public et ne pas y aller. Donc je n'y suis pas allé", a débuté l’interprète de Nirvana.



"D'après vos commentaires virulents, vous ne souhaitiez pas que j'y aille et vous m'avez dit ressentir à TPMP un flow violent de haine et de moquerie. Merci à tous pour vos conseils. La crise qui vous touche toutes et tous, vous et moi, nous dirige vers des abysses. Mais nous ne mangerons pas le pain de la honte. Votre ami, Bruno Gynéco", a poursuivi la star de 46 ans.