Audrey Lamy méconnaissable: elle filme son "coup de gueule" d'accro au bistouri (vidéo)

Totalement transformée, la comédienne fait mine de pousser un coup de gueule contre ceux qui n'accepteraient pas sa nouvelle apparence.

Les fans de la série Scènes de ménages la connaissent sous le nom de son personnage de Marion, son premier rôle à la télévision. Si la sœur d'Alexandra Lamy est passée au grand écran dans d'ambitieux projets cinématographiques, elle continue dans un registre plus léger sur Instagram. En témoigne sa dernière publication sur Instagram.

Grimée en bimbo qui aurait abusé de la chirurgie esthétique, l'actrice s'est filmée en train de pousser une parodie de coup de gueule : "Je fais ce que je veux, ok ? Tu as compris ? C'est mon corps, mon visage, ma bouche, d'accord ? Donc les messages haineux que je reçois sur mon Instagram, je m'en carre. Voilà. D'accord ? Et juste une dernière chose, parce que je viens de penser à un truc. Accepter les autres, c'est s'accepter soi-même. D'accord ? Réfléchis bien à ça. Une fois que tu as capté ça, tu as tout compris dans ta tête : accepter les autres, euh… c'est s'accepter soi-même."