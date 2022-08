Aussitôt le départ de Sylvie Tellier du concours Miss France annoncé, Iris Mittenaere réagit

Après 17 années d’exercice, Sylvie Tellier a annoncé son départ du concours Miss France dont elle était la directrice générale.

Selon un communiqué diffusé ce mercredi, l’ex-Miss désire "se consacrer à des projets entrepreneuriaux". Elle assurera cependant l’animation de l’élection française cette année et sera ensuite remplacée par Cindy Fabre.

Cette annonce a aussitôt fait réagir Iris Mittenaere, élue Miss France en 2016 et toujours largement suivie par le public, comptant pas moins de 3 millions de followers sur Instagram.

C’est d’ailleurs par le biais de ce réseau social, dans un story, que la jeune femme s’est exprimée. "Très émue d’entendre ses mots ce matin", écrit-elle avant de poursuivre. "Nous avons vécu tellement de choses, tu m’as accompagnée pendant un an mais tu as créé une famille qui durera une vie." Et de conclure: "Nous n’oublierons jamais". Une page se tourne.