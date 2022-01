Aux Pays-Bas, une ex-candidate de "The Voice" porte plainte contre le réalisateur de l'émission

Une des anciennes candidates à l'émission "The Voice of Holland" a déposé plainte vendredi pour attentat à la pudeur contre le réalisateur du programme musical, rapporte le quotidien néerlandais Algemeen Dagblad sur son site internet.





ITV Studios dont dépend l'émission "The Voice of Holland" a déclaré dans une réaction soutenir l'enquête de la police et du ministère public. La maison de production mène également sa propre enquête par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats. Mais l'ex-candidate, qui a déposé plainte vendredi, n'aurait pas confiance en la maison de production, selon son avocat.

Ce n'est pas la première fois qu'un scandale éclate dans la version hollandaise de 'The Voice'. Mi-janvier, la diffusion du télécrochet a été suspendue en raison d'accusations d'agressions sexuelles d'anciennes candidates envers des coachs de l'émissions, dont Ali B.