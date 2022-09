Arno a réalisé avant sa mort ce dernier duo improbable: "C'est du surréalisme belge" (vidéo)

C'est la dernière surprise du chef. Avant de mourir, le chanteur Arno a enregistré un ultime duo avec une chanteuse improbable: Mireille Mathieu. Ensemble, ils ont repris, Paloma adieu". Arno a dû enregistrer seul, de son côté, juste avant sa disparition en avril dernier, c'était une de ses dernières volontés. Il était déjà très faible.

Mirko Banovic bassiste et arrangeur historique du chanteur au micro de Steven Bellery, nous détaille les circonstances de cet enregistrement inédit: "Malheureusement, il n'a pas pu entendre la version complètement terminée. Au moment où Mireille Mathieu a enregistré sa voix chez elle en studio, cela allait très mal avec Arno et il nous a quittés. Elle était littéralement en train d'enregistrer quand la nouvelle est tombée. Et on lui a annoncé la nouvelle après l'enregistrement. S'il était encore là, il aurait été super fier. C'est inattendu et ils l'ont fait avec grande classe. Montrer aux gens que cela est possible. Le surréalisme belge. "

Ce duo paraîtra le 30 septembre sur le dernier disque d'Arno. L'album en forme de testament musical est intitulé. "Opex", nom du quartier d'Ostende où Arno a grandi.