Avec quelle star Usher aurait-il voulu construire "quelque chose de sérieux"?

Usher était l'invité de l'émission américaine Daily Pop sur la chaîne E! ce mardi 1er mars.

Au cours de cette interview, le chanteur a évoqué ses histoires, ses romances... Et ses regrets. Quand l'animateur lui demande s'il y a une femme avec laquelle il aurait aimé construire un avenir, il cite directement sa grande et défunte amie Aaliyah, avec qui il n'a pas "réussi" à sortir bien qu'elle ait été son "premier baiser de célébrité". "Nous étions vraiment de bons amis et que j’aurais aimé faire quelque chose de plus sérieux avec", a-t-il livré face caméra. "Elle a été une amie très, très proche pendant un petit moment, puis nous nous sommes en quelque sorte déconnectés."

Aaliyah est tragiquement décédée en 2001 dans un accident d’avion avec huit autres personnes. Elle est connue pour avoir notamment fréquenté R.Kelly, icône RnB à l'époque.