Avoir défendu Roman Polanski a coûté chez à Lambert Wilson qui s'est fait virer de Greenpeace

La cérémonie des Césars de l’année 2020 aura marqué le monde du cinéma français. Au cours de la soirée animée par l’humoriste Florence Foresti, les piques et autres allusions aux accusations d’agression sexuelles qui pesaient sur Roman Polanski ont fusé. A l’époque, J’accuse, le nouveau film du cinéaste avait crée un scandale en étant nominé dans plusieurs catégories. Mais c’est l’attribution du César du meilleur réalisateur à Roman Polanski qui a vraiment été le clou du spectacle. Plusieurs actrices ont notamment quitté la salle et la maitresse de cérémonie avait refusé de remonter sur scène pour clôturer la soirée.

Suite à cette soirée qui restera dans les annales, Lambert Wilson avait critiqué cette prise de position. "Je suis très en colère. C’est n’importe quoi. Si on estime qu’il y a quelques choses qui ne fonctionnent pas dans le fait que Polanski ait des nominations, alors on ne vient pas et on ne part pas au milieu de la cérémonie (…) Oser évoquer un metteur en scène en ces termes… Et en plus qu’est-ce qu’on va retenir de la vie de ces gens par rapport à l’énormité du mythe de Polanski ? Qui sont ces gens ? Ils sont minuscules !" avait-il lancé assez sévèrement sur l’antenne de Franceinfo.

Une prise de position aux lourdes conséquences

Même si l’acteur français n’était pas le seul à soutenir Roman Polanski, ce soutien lui a coûté chez. Très soucieux et engagé dans l’environnement, Lambert Wilson travaillait en collaboration avec Greenpeace. Mais voilà, l’ONG a décidé de mettre fin à ce partenariat. L’interprète du générale Charles De Gaulle dans le film éponyme en est certain, il y a un rapport avec la soirée des César. "J’ai émis des réserves sur la cérémonie de César et plus particulièrement sur la façon dont ça s’était déroulé et la façon dont Florence Foresti avait mené sa maîtrise de cérémonie au sujet de Polanski. Et le résultat, c’est que je me suis fait virer de Greenpeace", a-t-il déploré sur le plateau d’En aparté, ce mardi 21 décembre 2021. Cette décision a beaucoup affecté l’acteur. "Ça faisait 20 ans que je travaillais comme militant (…) J’étais vraiment un porte-parole de Greenpeace et parce que j’ai exprimé quelque chose qui semblait cautionner le cas Polanski, ce qui n’était pas le cas, j’ai été viré deux jours après sans autre forme de procès."