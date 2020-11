Aya Nakamura a PLANTÉ l'émission Quotidien sans explication, ni excuse: "Elle avait la flemme de venir"

La chanteuse Aya Nakamura était invitée sur le plateau de Quotidien vendredi 13 novembre. Mais l'interprète de Djadja, qui devait également chanter en live, n'est jamais arrivée. Pourtant, ses danseurs s'étaient déplacés et avaient répété durant l'après-midi sur la scène de Quotidien avant le début de l'émission enregistrée le jeudi soir. Ce n'est que 30 minutes avant que Yann Barthès a été mis au courant de la situation. Il a informé les téléspectateurs dès le début de l'émission diffusée vendredi. "Aya Nakamura devait être avec nous mais elle ne vient pas", a lancé Yann Barthès entouré de ses chroniqueurs.



Aya Nakamura n'a pas donné d'explication à l'équipe de l'émission et ne s'est pas excusée.



"Il y a des gens qui s'étaient déplacés, et elle a dit à son staff qu'elle avait la flemme de venir et qu'elle était trop fatiguée. Ses danseurs, ne l'étaient pas, eux. Ils sont venus, ils étaient super, on les remercie, ils étaient vachement bien", a-t-il ajouté.



Surpris par son absence, les fans de la chanteuse ont rapidement laissé des commentaires sous le dernier post Instagram de la star publié au moment de la diffusion de l'émission...



