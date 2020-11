Aya Nakamura brise le silence sur sa relation avec son ex Niska: "Je pensais pas que ça pouvait m’arriver à moi"

Aya Nakamura a accordé une interview à l'Obs, relayée par Télé Loisirs. La chanteuse française a parlé de la relation difficile qu'elle a eu avec son ex-compagnon le rappeur Niska. L'an dernier, de nombreuses rumeurs sur des violences conjuguales avaient circulé sur les réseaux sociaux. Niska aurait levé la main sur elle. La star, qui n'avait jamais parlé publiquement de ces faits, a décidé de s'exprimer sur le sujet. "Je n’ai pas porté plainte. Peut-être qu’à ce moment-là, j’étais faible mentalement. C’est pas que j’avais honte, mais j’étais en mode waouh, je pensais pas que ça pouvait m’arriver à moi… Ça arrive à tout le monde", a dit la star.



La chanteuse de 25 ans dit "avoir connu des coups durs dans sa jeunesse", mais n'a pas souhaité en dire plus.

Depuis la fin de cette relation tumultueuse avec le rappeur, l'interprète de "Djadja" et "Jolie nana" a retrouvé l'amour. Elle est désormais en couple avec le producteur de musique Vladimir Boutnikoff.

Les chiffres donnent le tournis



Tout va bien côté coeur pour l'artiste, mais aussi côté carrière...



Les chiffres donnent le tournis: quelques jours après sa sortie, "AYA", son 3e opus, a été téléchargé plus de 12 millions de fois sur la plateforme Spotify, devenant ainsi le troisième album le plus écouté au monde... devant celui du groupe AC/DC, selon des chiffres communiqués par la plateforme.



A l'évocation de ces chiffres, la chanteuse semble comme prise de vertige: "Waou je savais pas, c'est vraiment génial", s'enthousiasme-t-elle. "J'étais un peu stressée, car je m'étais demandée si je devais faire la même chose que 'Nakamura' (son 2e album), alors que j'avais envie d'autre chose".



Pour son nouvel opus, elle explore "le sentiment amoureux sous toutes ces facettes". "Façon Nakamura", bien sûr. Avec des textes directs, comme "Préféré", référence à ses positions sexuelles favorites, le tout sur des tonalités très pop.



"J'invente rien"



Son deuxième album, "Nakamura" (2018) est celui qui a changé sa vie. Porté par les deux hits "Djadja" (700 millions de vues sur YouTube) et "Pookie", il s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires.



Dans "Djadja", elle raconte ses déboires amoureux avec un ex à qui elle demande des comptes: "J'entends des bails atroces sur moi", lui lance-t-elle. "Des bails", comprenez des choses. Et elle poursuit: "A c'qui paraît, j'te cours après ? Mais ça va pas. Mais t'es taré, ouais. Mais comment ça, le monde est tipeu". "Tipeu", petit en verlan.



"C'est pas seulement ma façon de parler, j'invente rien", se défend-elle, disant puiser son inspiration dans l'argot de sa banlieue parisienne.



La chanson connaît le succès et se classe même numéro 1 aux Pays-Bas, une première depuis Edith Piaf, avant d'être reprise par le chanteur colombien Maluma, énorme star en Amérique latine et aux Etats-Unis, qui a travaillé avec Madonna et Shakira.



Ultime consécration, elle est invitée au festival américain "Coachella", annulé pour cause de Covid-19, un honneur dont seule une poignée de Français peut se targuer, comme Daft Punk et Chris(tine and the Queens).



"Accepter la culture des autres"



Née à Bamako au Mali, Aya Danioko, de son vrai nom, a grandi à Aulnay-sous-Bois, dans la banlieue de Paris, entourée de musique. Alors qu'elle cherche à percer, elle diffuse ses chansons sur les réseaux sociaux et se fait repérer. Elle choisit le nom Nakamura, en hommage à un personnage de la série américaine "Heroes".



En 2015, elle signe avec Warner Music pour la production d'un album, qui sera repoussé d'une année suite à la naissance de sa fille, Aïcha. C'est en 2017 qu'elle accède à la notoriété avec son album "Journal intime", porté par les titres "Comportement" et "Oumou Sangaré", hommage à la chanteuse malienne du même nom.



C'est là qu'elle pose les bases qui deviendront sa marque de fabrique: une langue argotique sur une musique aux tonalités afro-pop. "J'ai imposé mon univers musical et c'est ce dont je suis la plus fière", explique-t-elle. "Je fais la musique que j'aime même si on veut me mettre dans des cases".



Populaires et universelles, ses chansons, qui font danser Rihanna et Madonna, sont d'abord et surtout écrites du point de vue d'une femme, pour des femmes. C'est en tous cas ainsi qu'elle est perçue par une partie de son public, pour qui l'artiste a brisé des tabous en parlant de sexe et de désir féminins.



Elle sait qu'elle ne fait pas l'unanimité: "Je peux comprendre que certains se disent: 'pour qui elle se prend celle-là, à nous narguer avec notre langue française' mais c'est important d'accepter la culture des autres et moi j'ai une double culture", dit-elle.



En attendant, et alors que lui colle à la peau l'image de diva, Aya Nakamura l'assure: "J'ai beau être l'artiste (française) la plus écoutée dans le monde, je reste la mère de quelqu'un, la soeur de quelqu'un et c'est important de partager du temps avec ma famille. C'est ça le plus important".

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce dimanche 29 novembre ?