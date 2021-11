Aya Nakamura en couverture du premier numéro de Vogue France: découvrez le cliché élégant de la chanteuse

Le tout premier numéro de Vogue France, héritier de Vogue Paris, sortira dans les kiosques ce jeudi 4 novembre. La couverture a déjà été dévoilée ce mardi. On peut y voir la chanteuse française Aya Nakamura, épaules dénudées et grand chapeau. Classe et féminine !

En kiosque dès ce jeudi 4 novembre, le magazine Vogue France a déjà dévoilé, ce mardi, la couverture de son tout premier numéro. On peut y voir la chanteuse française Aya Nakamura arborant un immense chapeau et les épaules dénudées. Un look classe et féminin signé Olivier Rousteing, en Balenciaga Haute Couture.

La couverture est épurée, dans des tons chauds et dignes de l’automne. "Divine diva", c’est comme cela que le magazine Vogue France a caractérisée la chanteuse. Aya Nakamura posait devant l’objectif de Carlijn Jacobs.

"Je veux changer l’image de la femme française pour que tout le monde se reconnaisse, a déclaré aux Échos Eugénie Trochu, qui gère la stratégie et la vision éditoriale du magazine. Aya Nakamura est une personnalité qui parle à tout le monde. Ici, on l’a métamorphosée : elle est chic tout en restant elle-même, une figure accessible qui incarne la femme française."

Aya Nakamura est l’une des rares artistes françaises à avoir percé à l’étranger. Elle connaît un succès important, son dernier album Aya en est la preuve. Sorti l’année dernière, il est devenu le plus écouté dans le monde sur la plateforme Spotify en seulement quatre jours, dépassant ainsi celui d’AC/DC.